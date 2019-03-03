

عـدن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

فرض الجيش الوطني اليمني، سيطرته على مناطق استراتيجية جديدة في مديريتي الصفراء ورازح محافظة صعدة، شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري: "إن وحدات الجيش استعادت مناطق، شعاب الحنكة، وسلسلة جبال بني أمية، في منطقة النقعة بمديرية الصفراء ، عقب معارك خاضتها ضد الانقلابيين الحوثيين".

وأضاف المصدر، بحسب موقع /سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المواقع التي سيطر عليها عناصر الجيش الوطني، شملت جبل نواف الاستراتيجي المطل على مناطق الرزامات والنقعة.

كما سيطر عناصر الجيش، على مخازن أسلحة تابعة للحوثيين، اللذين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي غرب صعده استعاد عناصر الجيش الوطني مسنودًا بقوات تحالف دعم الشرعية،

مناطق جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية رازح.

وذكر المصدر العسكري، أن القوات استعادت قرى أحمد علي، وصدام، ودمنان، في منطقة مسن القد بمديرية رازح.

// انتهى //

10:43ت م

0027





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع استراتيجية في مديريتي الصفراء ورازح بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.