السعودية اليوم / أكثر من 178 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ساجر العام والمراكز الصحية



الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

قدّم مستشفى ساجر العام خدماته لعدد (82254) مراجعاً خلال العام الماضي 2018م، حيث تعامل قسم الطوارئ مع (58776) حالة طارئة، فيما راجع العيادات الخارجية للمستشفى (23478) مريضاً.

وأبانت صحة الرياض أن مستشفى ساجر قام بإجراء ، (149975) فحصاً مخبرياً وشعاعياً , حيث أجرى مختبر المستشفى (144166) فحصاً، بينما تم إجراء (5809) فحصاً شعاعياً, مبينة أن المستشفى أجرى (418) عملية جراحية، تضمنت (228) عملية جراحية صغرى وكبرى، و(190) عملية جراحية لليوم الواحد.

وفي السياق نفسه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع ساجر البالغ عددها 14 مركزاً صحياً ( 96098) مراجعاً .

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10:39ت م

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