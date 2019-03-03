السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها للرجال في محافظة شقراء



شقراء 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

باشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالرياض اليوم تقديم خدماتها للرجال في محافظة شقراء ولمدة خمسة أيام، تفعيلًا لمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الأسبوع الحالي خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية " الزواج - الطلاق - الوفاة " وطباعة شريحة البيانات "البرنت "، على أن يستفيد النساء من تواجدها بداية من يوم الأحد المقبل.

يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين هي : الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.

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10:38ت م

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