السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يشارك في الاجتماع التشاوري لرؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلماني الدولي



عمان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

شارك معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مساء أمس, في الاجتماع التشاوري المغلق لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود العربية المشاركين في المؤتمر التاسع والعشرون للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية اليوم ,تحت عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين)، وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر ولجانه العاملة.

وكان معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ قد وصل الى العاصمة الأردنية عمان أمس ليرأس وفد المجلس في أعمال المؤتمر وكان في استقبال معاليه عند وصوله النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاردني الدكتور نصار القيسي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد الهميسات وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي وعدد من أعضاء مجلس النواب الأردني.

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10:37ت م

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