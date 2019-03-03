سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بدء فعاليات الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار، تحت عنوان "معًا إلى إفريقيا"، لبحث تفعيل التعاون الثلاثي المصري العربي الإفريقي، في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي.

وسلّطت الضوء على دعوة مصر إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، وتغليب لغة الحوار من أجل تسوية كافة المسائل العالقة بين البلدين.

وتحدثت صحف الأحد عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين في تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات حرس الحدود الباكستانية والهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وتابعت سير العمليات العسكرية الواسعة التي نفذتها القوات العراقية غرب العراق، لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأخبرت الصحف عن تحرير 6 نقاط في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بسوريا، التي تعد آخر معاقل تنظيم داعش" شرق البلاد.

وأشارت إلى إصابة 17 فلسطينيًا بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

ولفتت الانتباه إلى تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن المساعدات الإنسانية المرسلة إلى فنزويلا، مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ووعد روسي بدعمه.

وعرّجت صحف مصر على دعوة محتجي "السترات الصفراء" لمظاهرات جديدة في جميع أنحاء فرنسا، مع بداية الشهر الجاري، دون استجابة لدعوات الهدوء التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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