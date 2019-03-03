السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يرعى الثلاثاء القادم حفل التخرج الـ 49 لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن



الدمام 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 3 مارس 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بعد غدٍ ، حفل تخريج الدفعة الـ 49 لطلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الذي سيقام في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية بالظهران.

وأعــرب مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد، عن اعتزازه وكافة منسوبي الجامعة بهذه الرعاية الكريمة، الذي تعد تقديرا لمسيرة الجامعة ودورها في تأهيل الكفاءات البشرية وإعدادها لأداء دورها المنتظر في خدمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتجسيدا للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة للتعليم، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام ينطلق من اقتناع عميق بدور التعليم في إعداد الكوادر البشرية الملتزمة بالمبادئ الرفيعة والمحافظة على القيم الفاضلة والمواكبة لأحدث مستجدات العصـــر والواعية لدورهـــا في نهضة الوطن.

وأوضح أن حفل خريجي الجـــامعــة لهذه الدفعة يضم طلاب الفصـــــل الدراسي الأول، والمرشحين للتخـــرج في الفصل الدراسي الثاني، والفصل الصيفي، البالغ عددهم (1484) طالباً منهم (1186) طالباً بدرجة البكالــــوريـــوس و(263) طالبــــاً بدرجــة الماجستير و(35) طـالبــــاً بدرجــــة الدكتوراه.

وأكد الدكتور عبدالجواد التزام الجامعة بتحديث العمليـــة التعليمـيـــة، وحرصها علــــى الوصول إلى معاييـــــر الجودة العالمية، وهو سمة مميزة لمسيرة الجامعة التي حرصت طوال تاريخها الطويل على الالتزام بالتميز، من خلال الدعم الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، حيث مكنها هذا الدعم من استخدام آخر تقنيات التعليم واستقطاب الأســـاتذة الأكفاء تدريساً وأصحاب الأثر الملموس في البحث العلمي، الذي يصب في مصلحة الطالب من خلال تأهيــل وتدريب متميز يجعله قادراً، حين يتخرج، على مواكبة تطورات العلوم ومستجــدات التقنيـة، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأفاد أن الجامعة حريصة على أن يكون خريجيها متمسكين بدينهم، أوفياء لوطنهم، متميــــزين أخلاقيـاً بقدر تميــزهم علــــميــاً، وأن يتمتــع الخريجون بالمهـــارات المطلوبة في سوق العمل، حيث أنشأت الجامعة لهذا الغرض برنامجاً لتطوير المهارات اللازمة للارتقاء بقدرات الطالب وفكره وسلوكه وإعداده لمواكبة متطلبات سوق العمل، ومساعدته على النجاح والتفوق أثناء الدراسة وبعد الالتحاق بالعمل، إذ يهتم البرنامج بدراسة آراء القائمين على سوق العمل حول ما ينشدونه من مهارات التميز والأداء الفعّال لخريجي الجامعة.

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