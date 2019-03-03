السعودية اليوم / تقني صامطة يطلق حزمة من الدورات التدريبية المجانية



صامطة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أطلقت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم، حزمة من البرامج التدريبية التي تعني بتطوير أداء المتدربين.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس علي بشبش، أن هذه البرامج التدريبية المجانية والمعتمدة تعد إحدى الفعاليات التي ينفذها ملتقى صامطة التقني للمتدربين، وأن الدورات تتنوع ما بين دورات تدريبية ودورات تطويرية ودورات نسائية.

وأشار إلى أن الدورات تستمر إلى الثلاثين من الشهر الحالي من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف، مبيناً أن هذه الدورات تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربين، وتحقيق أهداف الكلية بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني للشباب والتطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدرب وتحقيق الشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

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