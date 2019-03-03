سياسي / الدول الغربية تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام في ليبيا



لندن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

أكدّت حكومات المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، دعمها الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة، لدعم ليبيا في تحقيق الأمن والسلام، وتخفيف التوترات في ليبيا ودعم الشعب هناك، وإجراء انتخابات عامة ذات مصداقية.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، أن الدول الأربع دعت الأطراف الليبية كافة، إلى تنفيذ الاتفاقات المبرمة لتمكين ليبيا من استئناف تصدير نفطها، عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي".

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