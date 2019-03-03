السعودية اليوم / "إنهاء عقود العمل".. دورة تدريبية بغرفة نجران



نجران 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، الأربعاء المقبل دورة تدريبية بعنوان "إنهاء عقود العمل"، وذلك بمقر الغرفة.

وتهدف الدورة إلى زيادة الوعي القانوني بالعقود وآثارها المباشرة وغير المباشرة في التنمية وفي حل كثير من التحديات التي تعترض القطاع الخاص، كما تشتمل الدورة على العديد من المحاور أهمها، الطبيعية القانونية التي تحمي عقد العمل، والأسباب المشتركة لإنهاء عقد العمل والذي يحمل مدة محددة وغير محددة، والأسباب الخاصة لإنهائها، والإنهاء الغير مشروع لعقد العمل والآثار المترتبة عليه.

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