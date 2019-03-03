السعودية اليوم / اختتام فعاليات بازار "بصمة إبداع " بكلية التقنية للبنات بجازان



جيزان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

اختتم بازار "بصمة إبداع" الذي تنظمه كلية التقنية للبنات بمقرها في محافظة أبوعريش فعالياته التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، بهدف دعم رائدات الأعمال بالمنطقة ، ونشر ثقافة العمل ، وإبراز مهارات المتدربات في الكلية لملامسة سوق العمل وإكسابهن الخبرة.

وتضمن البازار، العديد من الفعاليات والمسابقات الثقافية ومشاركة 30 أسرة منتجة من خارج الكلية لعرض منتجاتهن من الأعمال اليدوية والتراثية والنسيج والتطريز والخياطة وصناعة البخور والعطور وتصميم طابعات ونقش الحناء والإكسسوارات وفن الطباعة والمأكولات الشعبية التي تمثل أبرز ما تمتاز به المنطقة في مختلف المهن والحرف والصناعات اليدوية.

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09:37ت م

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