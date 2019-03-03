شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يشارك في مؤتمر البرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل

وصل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي تبدأ أعماله بعد قليل في الأردن تحت عنوان (القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين).



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