برنامج توعوي عن كورونا في وادي الدواسر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ وادي الدواسر

ينظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الدواسر برنامجا تثقيفيا توعويا بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا»، حيث يستهدف فيه المدارس والمعاهد والكليات بمختلف المراحل في المحافظة.

وأوضح مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن ذيب أن البرنامج الذي يقوم عليه عدد من المختصين بالمكتب يشتمل على محاضرات توعوية تتضمن أعراض الإصابة بالفيروس «كورونا»، والمضاعفات الخطيرة له، وطرق انتقال العدوى والإرشادات الصحية لتجنب احتمالات الإصابة بالفيروس، وطرق التعامل مع الحالات التي يشتبه إصابتها بالفيروس، وتشجيع الطلاب والطالبات على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، واتباع العادات الصحية السليمة التي تتمثل في المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد قبل غسلها.

وأكد مدير المكتب أن البرنامج يسعون من خلاله لمواجهة أخطار فيروس كورونا، وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من هذه الأخطار، من خلال تنمية الوعي لدى جميع فئات المجتمع بطرق انتقال العدوى بالفيروس، والإجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها.