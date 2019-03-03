مبادرة تعريفية عن الإسعافات الأولية في وسائل النقل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق بهيئة النقل العام لقاء الضيف الشهري للهيئة، وذلك ضمن مبادرات وأنشطة الإدارة للعام الحالي 2019، بهدف تفعيل الدور التوعوي والإسهام في زيادة الوعي المعرفي لمنسوبي الهيئة والمنتمين لصناعة النقل بشكل عام، من خلال استضافة مجموعة من المختصين من مختلف المجالات.

واستهلت المبادرة بدورة في الإسعافات الأولية، بحضور مختصي قطاعات النقل في الهيئة، وعدد من العاملين في مجال النقل السككي والبحري والبري من الجهات ذات العلاقة.

وشاهد الحضور عرضا تعريفيا توعويا قدمه أخصائي الإسعافات الأولية بهيئة الهلال الأحمر عبدالمجيد الدوسري، تضمن رسائل مهمة لكل منتسب لأنشطة النقل العام، وتمتد أهمية الوعي بالسلامة والإسعافات الأولية لكل إنسان يستخدم وسائل النقل كالمركبات، والحافلات، والقطارات، والمراكب البحرية وإلى ضرورة الإلمام بذلك حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله المطيري إن المبادرة تجسد اهتمام هيئة النقل العام بجانب التوعية والتثقيف بالمهارات اللازمة للمختصين في أنشطة النقل وللمنشآت المرخصة من قبل الهيئة، ومن بينها الإسعافات الأولية في وسائل النقل العام، في حال وقوع طارئ وانعكاس المهارات الوقائية إيجابا على النشاط وذلك لطبيعة المهام اليومية، والإشراف بشكل مباشر على خدمات النقل العام المقدمة للمستفيدين.

وأضاف أن الدورة تسهم في تعزيز ثقافة السلامة والإسعافات الأولية لدى مزودي خدمات النقل العام.