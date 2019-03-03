السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات جامعة الباحة



الباحة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب جامعة الباحة للعام الجامعي 1439 - 1440هـ, وذلك بمدينة الملك سعود

وثمّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين هذه الرعاية من سمو أمير المنطقة، ومشاركة أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم فرحة تخرجهم، مبيناً أن الجامعة تشهد هذا العام تخريج 5350 طالباً وطالبة من الدفعة الثالثة عشرة للعام الجامعي الحالي منهم 809 طلاب وطالبات من حملة الماجستير، و 83 طالباً وطالبة من حملة الدبلوم المتوسط و 4424 طالباً وطالبة من حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والإدارية والتربوية, إضافة إلى 34 خريجاً وخريجة من طلاب المنح من 16 دولة.

وأشار معاليه إلى أن الجامعة وهي تزفّ هذا العام طلابها وطالباتها إلى ميادين العمل؛ ليكونوا فاعلين في مسيرة النماء والبناء في وطن العطاء، فإن العمل يجري في الوقت نفسه على استكمال البنية التحتية للمنشآت بالمدينة الجامعية وتحديث الهياكل الإدارية والمنهجية الأكاديمية والخطة الاستراتيجية من أجل مواكبة المتغيرات، والكم الهائل من المعرفة المتجددة، والاستفادة من الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.

// انتهى //

09:33ت م

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الباحة 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 04 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، غداً حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب جامعة الباحة للعام الجامعي 1439 - 1440هـ, وذلك بمدينة الملك سعود الرياضية وثمّن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين هذه الرعاية من سمو أمير المنطقة، ومشاركة أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم فرحة تخرجهم، مبيناً أن الجامعة تشهد هذا العام تخريج 5350 طالباً وطالبة من الدفعة الثالثة عشرة للعام الجامعي الحالي منهم 809 طلاب وطالبات من حملة الماجستير، و 83 طالباً وطالبة من حملة الدبلوم المتوسط و 4424 طالباً وطالبة من حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والإدارية والتربوية, إضافة إلى 34 خريجاً وخريجة من طلاب المنح من 16 دولة.وأشار معاليه إلى أن الجامعة وهي تزفّ هذا العام طلابها وطالباتها إلى ميادين العمل؛ ليكونوا فاعلين في مسيرة النماء والبناء في وطن العطاء، فإن العمل يجري في الوقت نفسه على استكمال البنية التحتية للمنشآت بالمدينة الجامعية وتحديث الهياكل الإدارية والمنهجية الأكاديمية والخطة الاستراتيجية من أجل مواكبة المتغيرات، والكم الهائل من المعرفة المتجددة، والاستفادة من الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.// انتهى //09:33ت م0013

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