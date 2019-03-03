سياسي / كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على وقف مناوراتهما العسكرية المشتركة



سـول 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، على إنهاء تدريباتهما العسكرية المشتركة، لدعم المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، فيما يخص نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم: "إن وزير الدفاع جون كيونغ-دوو، والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، توصلا إلى قرار إنهاء تدريباتهما العسكرية المشتركة "الحل الرئيسي" و"فرخ النسر" التي تجري غالبًا في فصل الربيع، أثناء محادثاتهما الهاتفية أمس .

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية عن الوزارة، تأكيدها على أن سول وواشنطن، ورغم إنهاء التدريبات المشتركة، ستحافظان على استعداداتهما العسكرية عن طريق تدريبات جديدة لمركز القيادة ومناورات عسكرية معدلة.

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09:21ت م

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