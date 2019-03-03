السعودية اليوم / الجداول الدراسية الواقع والمأمول" ورشة عمل بجامعة نجران غداً



نجران 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

تنفذ جامعة نجران، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل غداً، ورشة عمل بعنوان "الجداول الدراسية الواقع والمأمول"، وذلك على مسرح الجامعة.

وتهدف الورشة إلى الوقوف على واقع الجداول الدراسية في كليات الجامعة المختلفة، وشرح بناء الجداول وفق إعداد الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والقاعات الدراسية، إلى جانب تطبيق عملي لتصميم الجدول الدراسي، واستعراض أهم صعوبات التسجيل المتعلقة ببناء الجدول الدراسي ، وعرض الطرق المناسبة لتحديد الوقت ومواعيد المقررات وسعة الشعب.

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08:15ت م

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