الان تتابع «التعليم» تعتمد عقد الايجار الالكتروني لإثبات السكن في الحي الذي تخدمه المدرسة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي : اعتمدت وزارة التعليم عقد الايجار الإلكتروني لإثبات السكن في الحي الذي تخدمه المدرسة الحكومية. جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية حصلت “الخليج 365” على نسخة منه. وطالب التعميم بضرورة تفعيل عقود الايجار السكنية من خلال شبكة إيجار عند استكمال متطلبات التسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل. بحيث يتم التحقق من إثبات السكن في الحي الذي تخدمه المدرسة الحكومية من خلال إرفاق ما يثبت الملكية في حال كان العقار ملكاً وإرفاق العقد الالكتروني من خلال شبكة ايجار في حال كان العقار مستأجراً .

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