الان تتابع وظائف لحملة الثانوية والدبلوم في تخصصي الملك فيصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة خلال الاسبوع الحالي والمخصصة للسعوديين حديثي التخرج وذوي الخبرة من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير. كما أعلن عن إطلاق برنامج التوظيف الفوري للسعوديين والسعوديات من خريجي دبلوم وبكالوريوس التمريض. ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: http://erpweb.kfshrc.edu.sa/OA_HTML/RF.jsp

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