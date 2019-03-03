تسجيل حساب المواطن 1440 : أهم شروط الاعتراض على الأهلية .. “رقم تليفون حساب المواطن” صرف...

تسجيل حساب المواطن 1440 صرح المهندس علي راجحي مدير برنامج حساب المواطن ، أن الدفعة الخاصة بهذا الشهر من قيمة الدعم النقدي سوف يتم إيداعها في حسابات المستحقين للدعم البنكية في يوم العاشر من شهر أغسطس الحالي، وسيستفيد من هذا الدعم المستحقون التي اكتملت طلباتهم، تم تحديد يوم صرف الدفعة التالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك في حالة عم توافق يوم الصرف مع يوم جمعة، وأكد مدير برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع جميع المبالغ قبل ذلك بيوم واحد، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.

كما صرح الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن قيمة دعم حساب المواطن وذلك للمستحقين عن الشهر الجاري قد بلغت أكثر من ملياري ريال تم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقي برنامج حساب المواطن، وأكد الغفيص حصول 50% من الأسر السعودية على الاستحقاق الكامل، وذلك بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة، وقد شملت هذه الدفعة ما يقرب من 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، وصرح بأن إجمالي عدد المستفيدين 14.6 مليون مستفيد.

تسجيل حساب المواطن 1440

صرح حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا). أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و 18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات وذلك خلال خمسة عشرة يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة، مبيناً بأنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط التالي (هنا).

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الاعتراض خلال 5 أيام

صرح مدير البرنامج إلى فتح باب الاعتراض على قرار عدم الأهلية اليوم، كما سيتم استقبال الشكاوى على نتيجة الاستحقاق النقدية بعد مرور خمسة أيام من إيداع المبالغ، عبر رفع طلب شكوى من خلال حسابات المسجلين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa،أو هاتفيا بمركز الاتصال للبرنامج 19912. داعيا المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الماضية إلى المسارعة في التسجيل من خلال بوابة البرنامج.

هذا ويترقب المواطن السعودي خاصة المستفيدون من برنامج تسجيل حساب المواطن في السعودية إيداع الدفعات الشهرية من الدعم النقدي، هذا وقد أعلن سابقاً مجلس الوزراء عن اعتماد السياسات العامة لبرنامج “حساب المواطن”، وهذه السياسة تضمّنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وكذلك الشروط الأهلية والاستحقاق، وتعد هذه هي أولى الخطوات لتفعيل أول برامج سعودي خاص بالدعم تحت مسمى تسجيل حساب المواطن، زيرتكز هذا البرنامج على توزيع الدعم السعودي الحكومي بطريقة تتمنع بالكفاءة، والنظام الجيد، وذلك عن طريق توزيع الدعم على الفئات المستحقة له، كلاً حسب حالته الاجتماعية.