دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper قرار بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.. وتعيين ريما بنت بندر رئيسًا له

أصدر عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم السبت، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

وتقرر تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، رئيسًا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في «أبو ظبي» خلال مارس الجاري.

تم الإعلان رسميًا في سبتمبر 2017 عن انطلاق العد التنازلي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها «أبو ظبي» في 2019، والتي تستقطب اهتمام المشاهدين والمتفرجين حول العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها «أبو ظبي» في 2019 عن انطلاق الألعاب الإقليمية في شهر مارس القادم، التي تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تستقبل العاصمة الإماراتية خلال الفترة الواقعة بين 14 و21 مارس 2018 أكثر من 1200 رياضي ينتمون إلى 33 دولة للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الإقليمية، الحدث الرياضي التحضيري الأكبر قبل انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وكشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص عن أسماء أبرز النجوم الرياضيين والمشاهير الذين سيحضرون، إذ تضمنت القائمة عددًا من الشخصيات الرياضية الشهيرة في عالم كرة القدم، وفي مقدمتهم اللاعبان روماريو وكافو، حاملا لقب كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 1994، فيما ينضم أيضًا اللاعب ديديه دروجبا، نجم تشيلسي الإنجليزي، وأفضل هداف في كوت ديفوار.

ويشارك في تقديم الدعم للحدث أيضًا عدد من سفراء الأولمبياد الخاص في العالم، منهم بطلة التزلج على الجليد ميشيل كوان، ونجم كرة السلة الأميركية السابق ديكيمبي موتومبو، ونجم كرة الطائرة الصربي فلاديمير غربيتش، وبطل سباقات التزلج السريع على الجليد أبولو أوهنو.

وتتزامن إقامة الألعاب العالمية في أبو ظبي مع الذكرى الـ 50 لتأسيس حركة الأولمبياد الخاص، التي أسسها يونيس كينيدي شرايفر؛ حيث ستكون عائلته حاضرة خلال الحدث الإنساني الأبرز في العالم، في حين سيلقي نجله الرئيس الحالي للأولمبياد الخاص، تيموثي شرايفر، كلمة في حفل افتتاح الألعاب العالمية.

ويقام الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون الأكثر تضامنًا عبر 50 عامًا من تاريخ الأولمبياد الخاص.