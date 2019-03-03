، فيديو التهور والمراوغة والصدم .. سباق سرعة بأحد طرق الرياض ،

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أظهر مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص على أحد طرق مدينة الرياض لسيارتين ارتكبتا عديداً من المخالفات؛ بينها التهور والسرعة والمراوغة وتعريض قائدي المركبات الأخرى للخطر من جرّاء هذه التصرفات.
وأظهر المقطع سيارتيْن إحداهما من نوع شاص والأخرى تشارجر تلحق إحداهما بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر المقطع، محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما بعضاً حتى تصادما وانحرفت المركبة التشارجر واصطدمت بحواجز خرسانية، فيما لاذ قائد المركبة الأخرى بالفِرار.
وطالب كثير من متداولي المقطع بمحاسبة مَن يعرّضان حياة سالكي الطريق للخطر، بعد ضبطهما وإيقاع أقصى العقوبات بحقهما.
فيديو التهور والمراوغة والصدم .. سباق سرعة بأحد طرق الرياضسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-03
أظهر مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص على أحد طرق مدينة الرياض لسيارتين ارتكبتا عديداً من المخالفات؛ بينها التهور والسرعة والمراوغة وتعريض قائدي المركبات الأخرى للخطر من جرّاء هذه التصرفات.
وأظهر المقطع سيارتيْن إحداهما من نوع شاص والأخرى تشارجر تلحق إحداهما بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر المقطع، محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما بعضاً حتى تصادما وانحرفت المركبة التشارجر واصطدمت بحواجز خرسانية، فيما لاذ قائد المركبة الأخرى بالفِرار.
وطالب كثير من متداولي المقطع بمحاسبة مَن يعرّضان حياة سالكي الطريق للخطر، بعد ضبطهما وإيقاع أقصى العقوبات بحقهما.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
08:38 AM
مشهد غريب بين سيارتين ينتهي بانحراف ومطالبات بعقوبات رادعة
أظهر مقطع فيديو وثّقه أحد الأشخاص على أحد طرق مدينة الرياض لسيارتين ارتكبتا عديداً من المخالفات؛ بينها التهور والسرعة والمراوغة وتعريض قائدي المركبات الأخرى للخطر من جرّاء هذه التصرفات.
وأظهر المقطع سيارتيْن إحداهما من نوع شاص والأخرى تشارجر تلحق إحداهما بالأخرى بسرعة عالية بأحد طرق الرياض القريبة من الجسر المعلق، كما أظهر المقطع، محاولة صدم إحداهما الأخرى والتضييق على بعضهما بعضاً حتى تصادما وانحرفت المركبة التشارجر واصطدمت بحواجز خرسانية، فيما لاذ قائد المركبة الأخرى بالفِرار.
وطالب كثير من متداولي المقطع بمحاسبة مَن يعرّضان حياة سالكي الطريق للخطر، بعد ضبطهما وإيقاع أقصى العقوبات بحقهما.
، فيديو التهور والمراوغة والصدم .. سباق سرعة بأحد طرق الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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