، "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ،

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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة في مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرّمة، الليث، القنفذة)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-03
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة في مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرّمة، الليث، القنفذة)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
03 مارس 2019 - 26 جمادى الآخر 1440
08:17 AM
عوالق ترابية وأتربة على الرياض والشرقية ونجران وجازان ومكة والليث والقنفذة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة في مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرّمة، الليث، القنفذة)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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