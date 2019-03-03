«جوجل» ترد على الحملة المغرضة ضد تطبيق «أبشر»: آمن ويستوفي جميع الشروط

رفضت شركة «جوجل» الحملات المغرضة المطالبة بإزالة تطبيق «أبشر» من متجر التطبيقات التابع لها، قائلة إن التطبيق يستوفي جميع البنود والشروط الخاصة بهم.

واستعرضت الشركة العالمية، التطبيق، قائلة إنه لا ينتهك أي اتفاقات، وبالتالي يمكن أن يظل على متجر «جوجل بلاي».

وأبلغت «جوجل» قرارها إلى مكتب النائبة جاكي سبيير، وهي ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا، كانت طالبت مع أعضاء آخرين في الكونجرس الأسبوع الماضي بإزالة التطبيق.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، نفى ما أثير من مزاعم غير مبررة يتم ترويجها حول تطبيق «أبشر»، مؤكدًا أن التطبيق يسهل الكثير من الإجراءات للمواطنين والمقيمين.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، فنَّد مزاعم استخدام تطبيق خدمات «أبشر» كأداة رقابية، مؤكدًا حرص الوزارة على مصالح المستفيدين من مختلف الفئات.

وصرح المصدر بأنه تم تداول مزاعم عن تطبيق خدمات «أبشر» تدعي أنه يستخدم كأداة رقابية؛ «وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من (160) خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين، بمن فيهم النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم في أي وقت ومن أي مكان».

وقال المصدر إن الوزارة «إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى إلى التشكيك في غايات تطبيق خدمة (أبشر) الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية؛ لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها؛ فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية إلى تسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقًا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوافر عليها».