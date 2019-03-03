السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران، جازان، مكة المكرمة، الليث، القنفذة). في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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