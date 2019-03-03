اكتشاف حزمة عصبية تساعد على الضحك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف علماء أعصاب في جامعة إيموري الأمريكية عن وجود حزمة مكونة من الأعصاب تسمى «cingulum bundle»، المسؤولة عن إصدار إشارات كهربائية تساعد على الضحك حتى أثناء العمليات الجراحية الخاصة بالدماغ، وفقا لما نشر في موقع Science Daily. وأوضح العلماء أن اكتشافهم هذا قد يخفف من وطأة القلق المصاحب للمريض أثناء العملية ويمده بإحساس موفور بالراحة والسعادة.

ويتحتم على المريض الخاضع لعملية الدماغ البقاء مستيقظا طيلة العملية، وأكد العلماء أن هذا الاكتشاف قد يكون حجر الأساس في اكتشاف علاج لعديد من الاضطرابات: كالاكتئاب والقلق كما أورد عالم الأعصاب جون ويلي.