لا علاقة لوسائل التواصل بالاكتئاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهرت دراسة جديدة أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تسبب الاكتئاب لدى الشباب، حيث أجرى باحثون على مدى سنوات دراسة مسحية لنحو 2000 من طلاب الجامعة والمراهقين ومرحلة قبيل المراهقة، حول استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
ووجد الباحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعرضهم للاكتئاب في وقت لاحق. ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين يشعرون بالاكتئاب يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لكي يشعروا بالتحسن، وذلك بحسب موقع vallynewslive.
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