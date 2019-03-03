رياضة القفز تقلل من خطر هشاشة العظام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توصل باحثون من جامعة مانشستر متروبوليتان وجامعة هال من المملكة المتحدة إلى دراسة تشير إلى أن ممارسة رياضة القفز لست دقائق في الأسبوع على الأقل تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام الناجم عن انقطاع الطمث بحسب موقع Scotsman.

وأوصى الباحثون النساء أن يكملن 30 قفزة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع. وقال المحاضر في مجال الرياضة البدنية والتمارين الرياضية في جامعة مانشستر الدكتور جالين مونتغمري إن قفزات الحركة المضادة كانت أكثر فائدة للنساء بسبب زيادتها لنشاط العضلات وهي مهمة للغاية لصحة العظام، حيث إن المشي فقط لا يكفي لصحة العظام.