حوادث الطرق تقتل 38 حيوانا بالهند عام 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تسببت حوادث الطرق بالهند في مقتل 38 حيوانا عام 2018. وبحسب موقع Times of India فإن الحكومة الهندية تسعى لمنع الحوادث وزيادة الوعي للحفاظ على الحياة البرية بالبلاد. وتطمح الحكومة إلى الحد من هذه المشكلة بنشر لوحات تحذيرية في أكثر من 16 منطقة بالهند، إضافة إلى منع وتحديد السرعة في الطرق السريعة لمنع حوادث السير التي تسبب قتل الحيوانات.



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