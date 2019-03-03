جوائز نخبة الاسكواش للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيطر فريق اسكواش الهلال على المراكز الأولى في بطولة النخبة للدرجة الأولى التي أقامها الاتحاد السعودي للاسكواش على ملاعب نادي الرياض على مدى 3 أيام واختتمت أمس بمشاركة 9 أندية.

وسلم المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة خالد السعد، اللاعب العابد الحازمي كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من الاتحاد، وذلك لحصوله على المركز الأول، وجاء ثانيا زميله في النادي عيد العتيبي وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، فيما حل ثالثا اللاعب عبدالعزيز أبورقه وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، كما حصل على المركز الرابع اللاعب ناصر الحازمي وتسلم مكافأة مالية.