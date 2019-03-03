الزبيدي يتصدر بطولة الإمارات للراليات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حافظ سائق الراليات السعودي مبارك الزبيدي على صدارته في الترتيب العام لفئة (GROUP S) من بطولة الإمارات للراليات، وذلك مع ختام الجولة الثالثة التي أقيمت أمس الأول في إمارة رأس الخيمة.

ونجح الزبيدي بمساعدة ملاحه الإماراتي على حسن عبيد في تحقيق المركز الأول على متن نيسان، حيث نجحا في قطع مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 180 كلم مقسمة على مراحل عدة، ليواصل صدارته في البطولة بعد أن حقق المركز الأول في الجولتين الأولى والثانية في الشارقة وأم القوين.