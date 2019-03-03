10 معلومات عن الأميرة ريما بنت بندر بعد تعيينها سفيرة لدى أمريكا بأوامر ملكية ورئيس اتحاد الأولمبياد...

أثارت صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً، حيث تعتبر الأميرة ريما وكيلة لرئيس الهيئة العامة للرياضة، حيث قامت بإدخال السعادة على قلوب النساء بحضورهن المباريات السعودية في مباريات الدوري السعودي، حيث قامت بالمشاركة بالحضور النسائي في مباراة الأهلي والباطن، وقد حظيت سمو الأميرة بجائزة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأبداع الرياضي، وتم تكريمها في دبي، حيث تم تكريم شخصيات سعودية في دبي وجاء في مقدمة المكرمين، الأمير طلال بن بدر ثم الأميرة ريما، حيث صدرت أوامر ملكية مؤخرا بتعيين السفير ريما بنت بند سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ليتصدر هاشتاج #ريما_بنت_بندر موقع تويتر.

10 معلومات عن الأميرة ريما بنت بندر

هى صاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود واليكم ابرز المعلومات عن الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة العربية السعودية لدى امريكا.

مواليد عام 1975 في مدينة الرياض.

حاصلة على درجة البكالوريوس في المتاحف من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة.

حصلت على منصب الإدارة التنفيذية في شركة ألفا المتخصصة في مجال الأزياء والمبيعات النسائية.

تم اختيارها ضمن أقوى 200 امرأة عربية في عام 2014 ضمن مجلة فوربس الشرق الأوسط.

تم تعينها وكيلة الهيئة العامة للرياضة بالقسم النسائي في عام 2016.

صاحبة مبادرة الوعى الصحي الشامل التى تم اطلاقها فى عام 2015 بالرياض والتى تسمى KSA10.

مؤسسة جمعية زهرة الصحية والمتخصصة في سرطان الثدي في المملكة العربية السعودية.

عضو مجلس إدارة شركة اوبر UBER.

تم اختيارها ضمن ابرز القيادات الشبابية في سويسرا.

صاحبة أول مبادرة للحضور النسائي للعوائل في الملاعب السعودية.

الأميرة ريما بنت بندر تشعل تويتر

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بتغريدات حول الأميرة ريما بنت بندر صاحبة أول حضور نسائي، في المباريات السعودية.

ريما بنت بندر Reema Bandar Al-Saud على تويتر

كما ذكرت الأميرة ريما بنت بندر في حسابها على تويتر أنها ساعدت في بناء فريق عمل من اجل مساعدة العوائل وتنظيم النساء اللواتي حضرن المباراة، حيث تشكل هذا الفريق من خبرة طويلة في تنظيم العوائل وتقديم سبل الراحلة لهن.

ووصفت أن حضور العوائل للمباريات ادخل عليهن الفرحة وان هذه اللحظة تعتبر من اللحظات التاريخية للمملكة العربية السعودية.

تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة في أمريكا

وأخيرا صدرت أوامر ملكية تقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي هذا بمرتبة وزير، وتناولت الصحافة العربية هذا الخبر عبر مواقعها الإلكترونية.

ريما بنت بندر رئيس اتحاد الأولمبياد الخاص