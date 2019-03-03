شكرا لقرائتكم خبر عن 783 سلة غذائية للاجئين السوريين في طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طرابلس، حجة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 783 سلة غذائية، تزن 57 طنا و942 كيلو غراماً، و1.566 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في مدينة طرابلس اللبنانية.

ويأتي ذلك ضمن الدعم المقدم من المملكة، ممثلا بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 306 سلال غذائية، تزن 22 طنا و644 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في قرى الغرزة والذراع والضابرة وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1836 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعا.