شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تتابع تداعيات الأدوية الفاسدة في الطائف.. و«الصحة»: لجنة لتقصي الحقائق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)تكشفت لـ«الخليج 365» تفاصيل جديدة في قضية فساد 85 طنا من الأدوية المنتهية الصلاحية بصحة الطائف، وعلمت من مصادر خاصة بأن وزير الصحة توفيق الربيعة رد في خطاب عاجل يطلب فيه من هيئة الرقابة تشكيل لجنة تقصٍ من الوزارة والهيئة لدراسة وبحث جميع جوانب القضية.
وأفادت مصادر "الخليج 365" بأن وزير الصحة كلّف مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الدكتور فهد الفريحي ممثلا عنه لتقصّي القضية.
وكانت هيئة الرقابة طالبت بكف يد من له صلة بهذا الموضوع.
يذكر أن "الخليج 365" نشرت الأسبوع الماضي ثبوت قضية فساد إداري ومالي بصحة الطائف عن 85 طنا من أدوية منتهية الصلاحية.
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