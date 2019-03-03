شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية السكري لـ«الخليج 365»: المناهج التعليمية لا تكافح المرض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيصل الرويشد، نهلة الجمال (المدينة المنورة) اعتبر رئيس جمعية السكري اعتبر رئيس جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي، أن المناهج التعليمية لا تكافح السكري، مؤكدا لـ«الخليج 365» حاجة المقررات الدراسية إلى توعية الطلاب والطالبات بالمرض وطرق الوقاية منه ومعرفة أعراضه لأهمية اكتشافه مبكرا قبل حدوث المضاعفات. وطالب بإلزامية الكشف المبكر عن السكري بمشاركة القطاعات الصحية كافة، وذلك خلال زيارة المريض للمستشفى؛ للحد من انتشار ونمو السكري الذي بلغت فيه نسبة الإصابة بالمملكة 24% من إجمالي عدد السكان. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحد من السكري تكمن في ضعف التوعية والتثقيف، مؤكدا ضرورة بداية جديدة تشارك فيها كافة القطاعات الصحية والإعلامية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على دعم وتعزيز أساليب الحد من داء السكري.



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