من المسؤول عن سحب شاحنات تجار حلقة جدة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

في حين اشتكى عدد من ملاك وسائقي الدينات من سحب سياراتهم من مواقف التنزيل المحيطة بمربع سوق حلقة الخضار والفاكهة الرئيسة في جدة، إضافة إلى دفع غرامات وقيمة السحب دون إيصالات رسمية بشعار الأمانة، بجانب منع الشركة المطورة والمؤجرة لهم من وقوف سيارتهم في مناطق الإيواء وتوجيههم إلى مناطق أخرى بعيدة عن السوق لتنزيل البضائع، أكدت الأمانة أنها لا تسحب سوى السيارات الكبيرة الواقفة داخل الأحياء السكنية، بسبب شكاوى السكان من مخالفات بعض السائقين.

إجراء غريب

وأوضح ناصر سعد أنه يعمل في المجال منذ نحو 25 عاما لم يتعرض هو وزملاؤه إلى مثل هذا الإجراء، حيث تسحب آليات الأمانة المركبات بشكل غريب وتسبب في إتلاف البعض منها دون سبب واضح، مع العلم أن وقوف السيارات كان في أماكن التنزيل المحيط بمربع سوق الخضار والفاكهة.

من جانبه، قال عيد القرني «إنه تم سحب سيارته من موقع تنزيل استأجره من الشركة المطورة للسوق وهو مكان مخصص للتنزيل»، متسائلا: كيف يتم تأجيري موقعا وتسحب المركبة منه.

وطالب الأمانة بإيضاح الأسباب التي دفعتها إلى هذا الإجراء، وهل هو يخص أحواش ومواقع السحب؟ وإن كان هناك منع فيجب إبلاغ التجار، وتحديد مواقع تنزيل. ولو كانت مدفوعة فمن غير المعقول سحب المركبات ودفع غرامات وطلب إيقاف المركبات وتنزيل البضائع في مواقع بعيدة.

واستغرب من تسجيل الغرامات بإيصالات غير رسمية لا تحمل أي شعار للأمانة أو جهة حكومية بقيمة 1050 ريالا شاملة الضريبة يستوجب دفعها لتحرير المركبات.

شكاوى السكان

وبدروها نفت أمانة جدة عبر مركزها الإعلامي لـ «مكة» رصد غرامات دون إيصالات رسمية، وبينت أن هذا الأمر غير صحيح، إذ يطبع سند قبض عن طريق تطبيق المالية وأمر إطلاق المركبة ويكتب عليه رقم السداد.

وأضافت أنه لم يجر سحب السيارات الكبيرة من مواقف التنزيل المحيطة بمربع الحلقة، وإنما جرى سحب السيارات الكبيرة الواقفة داخل الأحياء السكنية فقط، ويعود هذا الإجراء لشكاوى السكان من مخالفات بعض السائقين، وهناك توجيه رسمي وخطاب من محافظة جدة بمنع وقوف السيارات الكبيرة داخل الأحياء».