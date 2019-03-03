استثمار قدرات موهوبي المدينة بمركز STEM

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إيناس المخلفي، حامد الظاهري - المدينة المنورة

في خطوة من شأنها الاهتمام بالطلاب الموهوبين واستثمار قدراتهم، بادرت الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة وباعتماد من وزارة التعليم بإنشاء أول مركز علمي متخصص يعتمد منهجية تكامل تعليم العلوم، حيث أنشأت مركز التعليم (STEM ) والتي تعني (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات).

ويعد تعليم STEM منهجية حديثة ومتطورة في التعليم على مستوى العالم، حيث انتهجته كثير من الدول المتقدمة واتبعته كأسلوب تعليمي في مدارسها، لما وجدت من إقبال كبير من الطلاب نحوه، حيث وجدوا ما يشبع شغفهم بالمعرفة ويعمق لديهم الفهم والتطبيقات للقوانين العلمية بطرق مبتكرة وممتعة.

ويأتي مركز STEM للموهوبين في المدينة المنورة، كأول مركز مختص بتعليم STEM للموهوبين بالمملكة.

2000 طالب

من جهته أكد مدير إدارة الموهوبين بالمدينة أديب شاهين لـ»مكة» أنهم يتطلعون لأن يصبح في كل مدرسة مركز STEM خاص بها، مبينا أن خطة المركز حاليا تستهدف الطلاب الموهوبين من البنين والبالغ عددهم نحو 2000 طالب على مستوى المدينة المنورة، مؤملا خلال الخمس سنوات المقبلة أن يستفيد جميع الطلاب والطالبات من خدمات المركز.

وأشار إلى أن الدعم المباشر من مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم كان عاملا قويا لتهيئة المعامل والبيئة التعليمية بما يحقق الهدف المنشود من وجود المركز.

في المقابل أوضح مدير مركز STEM للموهوبين إبراهيم مرغوب أن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للموهوبين اعتمدت خطة استراتيجية لتطبيق منهجية STEM في تعليم الموهوبين، وأنها بدأت بالتخطيط والبحث عن المراكز العلمية المتخصصة والرائدة في هذا المجال والبدء في المشاركة الواقعية للتجارب العلمية وفصول STEM بالولايات المتحدة الأمريكية وتكوين فريق علمي بقيادة مشرف عام الموهوبين محمد الغامدي لتنفيذ هذه المنهجية وإعداد الحقائب التدريبية وإقامة البرامج بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ومن ثم تكوين نقطة انطلاق ونموذج واقعي في المدينة المنورة لتكوين مراكز STEM للموهوبين.

أكثر جاذبية للطلاب

ويرى المشرف التربوي في إدارة الموهوبين شهاب بخاري أن التعليم الحديث المعتمد على التطبيق العملي من خلال المشاريع وتنفيذ التجارب العلمية أكثر جاذبية لطلاب هذا الجيل من التعليم التقليدي النظري والمعتمد على التلقين والحفظ ومن خلال مشاهداتنا للطلاب في مركز «ستيم» لاحظنا الشغف العلمي الكبير لدى طلابنا ومحاولاتهم إشباع فضولهم العلمي من خلال تنفيذ العديد من التجارب.

وأضاف أن تطبيق التعليم سيتم في المدارس وسيمنح التعليم تجربة فريدة ومتميزة، تواكب التوجهات العالمية الجديدة وتطلعات الرؤية.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال والبنوك لزيارة مركز STEM للموهوبين لفتح آفاق التعاون المشترك بما يحقق الشراكة المجتمعية التي تخدم العلم والمتعلمين وأبناء طيبة الطيبة.

يذكر أنه سيتم تنفيذ التجربة في المدارس من خلال إنشاء معامل مصغرة داخل المدارس ليتمكن الطلاب من الاستفادة منها، حيث تم البدء في ثانوية طيبة.

ماذا يضم مركز STEMللموهوبين بالمدينة المنورة؟ :

معامل لاستثمار طاقات الطلاب الموهوبين في تحقيق التنمية

المجالات العلمية المستقبلية للطلاب:

التصميم الهندسي

الطاقة المتجددة

تقنية النانو

الذكاء الاصطناعي

التصميم ثلاثي الأبعاد 3d

الواقع الافتراضي.