السعودية اليوم / مصرع خمسة أشخاص إثر حريق في مدينة نورنبرج الألمانية



نورنبرج 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، اليوم، إثر إندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة نورنبرج جنوب ألمانيا.

وأفادت الشرطة الألمانية بأنه كان هناك تسعة أشخاص في المبنى وقت وقوع الحريق، فيما لقيت أم وأربعة من أطفالها مصرهم نتيجة الحادثة، بينما نجا الآخرون فى الفرار من المبنى.

ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.

// انتهى //

04:52ت م

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