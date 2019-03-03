بطاقة الأحوال للطلاب – تعرف الان على الشروط الهامة للتجيل من خلال بوابة أبشر

بطاقة الأحوال للطلاب في المملكة العربية السعودية لعام 1440 أكدت وزارة الداخلية السعودية من خلال بيان لها أنها قد قامت بالسماح لمن هم في عمر الخامسة عشر عام بإمكانية إصدار بطاقة الهوية الوطنية، والتي أسفر عنها طرح الكثير من الأسئلة من الطلاب حول كيفية إصدار تلك البطاقة للأحوال لمن هم في سن 15 عام، على أن يتم عرض وعرفة الشروط والأوراق المطلوبة لعمل البطاقة عن طريق التفصيل عبر موقعنا نجوم مصرية.

بطاقة الأحوال للطلاب 1440

وتتمثل شروط إصدار الهوية الوطنية للطلاب في المملكة كالتالى:

أربعه صور جديدة وملونه من 4 × 6 سم.

تحديد المدرسة إذا كان طالبا أو نسخة من آخر شهادة دراسية.

سجل الأسرة

في حالة وفاة الأب، ترفق نسخه من قائمه الميراث، ويلزم وجود الوصي القانوني أو الأخ الأكبر أو العم.

شهادة الميلاد الأصلية مع صورة منها، إذا كان لديه شهادة ميلاد.

نموذج إصدار بطاقة الهوية للنموذج 56.

ونعرض إليكم أيضاً بعض الشروط الأخرى الواجب توافرها في الطالب أولاً أن يكون ممتلك لصورة المؤهل الدراسي الخاص به، كما أنه يجب أن يكون الطالب حاضر مع والدية أو الواصي عليه، ومن خلال ضلك يم إدراجه عبر الهوية الوطنية، كمان أنه من الشروط أيضاً أن يتوفر مع الطالب عدد 4 صور شخصية خاصة به المقاس المعروف للتقديمات في أى جهه حكومية.

رابط الحصول على حجز وموعد بطاقات الأحوال

في البداية يتم دخول المواطن في المملكة العربية السعودية عبر موقع ونظام أبشر، والذي سوف نوضحه في لينك داخل أسفل المقالة، كما أنه يجب أن يكون مستوفى البيانات كاملة ومن ثم يقوم بالنقر على كلمة التحقق من البيانات، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى خدمة المواعيد، ومن ث تبدأ الصفحة التالية في الظهور بالقائمة الكاملة للتواريخ التي تم تسجيلها في الأحوال المدنية السعودية، ويتم النقر تالياً على حجز موعد جديد، وتحديد الفرح المراد الحجز من خلاله ومن ثم التأكيد وينتهى حجز البطاقة في تلك الحالة، وعلى من يتعثر فى الوصول إلى شيئ مختص ببطاقة الأحوال المدنية عليه أن يقوم بمراسلتنا أسفل المقالة، وسوف نقوم جاهدين بإفادته فى أسرع وقت.