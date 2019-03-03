استعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل

استعلام عن رقم سداد رخصة العمل، ومن المعروف أن وزارة العمل بالسعودية تتيح خدمات إلكترونية تساعد المواطن على تسهيل إجراءاته بكل سهولة، فأصبح الآن من السهل علي كل وافد بالمملكة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل الخاصة به عن طريق البحث بالإقامة.
والجدير ذكره أن هناك بعض المواطنين الذين يذهبون إلى مكتب العمل القريب من منطقتهم من أجل عمل تصريح عمل برقم الحدود، كما يتعرض بعضهم إلي فقدان رقم السداد التابع لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل إلكترونياً بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب لمكاتب العمل، ولتوفير الوقت والجهد عليك.
رابط وطريقة استعلام عن رقم سداد رخصة العمل
- أولا قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
- انقر علي خيار الخدمات الإلكترونية أعلي الشاشة.
- انتقل إلى القائمة الجانبية علي اليسار، ثم انقر عليها وستري القائمة المنسدلة اضغط على خدمات مكتب العمل.
- سيتم عرض كافة الخدمات التي يمكن الاستعلام عنها انقر علي خدمة رخصة العمل.
- قم بالضغط على رقم رخصة العمل برقم الإقامة ورقم الحدود.
- بعد ذلك انقر على رقم السداد، ومن ثم كتابة رمز التحقق مع التأكيد على أنه تم إدخاله بشكل صحيح، ثم اضغط على بحث، وسوف تظهر لك جميع المعلومات والبيانات التي تريد معرفتها.