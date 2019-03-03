استعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الإقامة عبر موقع وزارة العمل

استعلام عن رقم سداد رخصة العمل، ومن المعروف أن وزارة العمل بالسعودية تتيح خدمات إلكترونية تساعد المواطن على تسهيل إجراءاته بكل سهولة، فأصبح الآن من السهل علي كل وافد بالمملكة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل الخاصة به عن طريق البحث بالإقامة.

والجدير ذكره أن هناك بعض المواطنين الذين يذهبون إلى مكتب العمل القريب من منطقتهم من أجل عمل تصريح عمل برقم الحدود، كما يتعرض بعضهم إلي فقدان رقم السداد التابع لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل إلكترونياً بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب لمكاتب العمل، ولتوفير الوقت والجهد عليك.

رابط وطريقة استعلام عن رقم سداد رخصة العمل