الأمير محمد بن سلمان يوجه بعلاج طفلين مصابين بمرض “جيني وراثي” خارج المملكة

وجّه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني اللذين يعانيان من “مرض جيني وراثي” حاد، بأحد المستشفيات المتخصصة خارج المملكة. وكان والد الطفلين سعيد القحطاني قد تقدم بطلب إلى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، خلال زيارته لمحافظة طريب، لعلاج طفليه خارج المملكة، حيث يعانيان من مرض جيني وراثي، يتسبب في انحلال شديد بالبشرة، مع تكون بثور وفقاقيع، وتآكل ملحوظ في الجلد.

ورفع أمير عسير على الفور، بطلب والد الطفلين إلى المقام السامي، وصدر توجيه الأمير محمد بن سلمان بعلاجهما ومتابعة حالتهما، على نفقة الدولة، في أحد المستشفيات المتخصصة خارج المملكة. وعبّر والد الطفلين عن شكره وتقديره لولي العهد وأمير منطقة عسير، على الموافقة على علاج طفليه، وعلى اهتمام القيادة بالمواطنين، وتلمس احتياجاتهم في شتى مناطق المملكة.