شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسي بلغاريا والسنغال باليوم الوطني وإعادة الانتخاب والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث -حفظه الله- برقية تهنئة لرئيس جمهورية السنغال ماكي سال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد -حفظه الله- بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سموه برقية تهنئة لرئيس جمهورية السنغال ماكي سال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية السنغال وشعبها الشقيق.