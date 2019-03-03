شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دورات مياه في كورنيش الحمراء بتصاميم عصرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وكيل الأمين للخدمات م. صالح الملحم أن وكالة الخدمات قامت مؤخرا بإنشاء مشروع دورات المياه بكورنيش الحمراء، من خلال إنشاء ٨ دورات مياه، تم تخصيص اثنتين منها لفئة من المجتمع غالية علينا وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تحرص الأمانة على تنفيذ مشروعات تناسب حاجاتهم ومتطلباتهم بتصميم عصري، كما تسعى لتحقيق متطلباتهم من الخدمات البلدية، ومراعاة المتطلبات الخاصة بهم في جميع ما يقدم من خدمات بلدية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير وجه بإنشاء دورات مياه في 30 موقعا في المناطق غير المخدومة مثل الأسواق والشواطئ وغيرها، من المناطق غير المخدومة بدورات مياه.
وذكر الملحم أنه تمت مراعاة استمرارية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى دورات المياه المخصصة لهم بسهولة ويسر، ويتم تغذية دورات المياه بخزانات مياه ذاتية وبشكل مباشر إلى خزانات ذات سعة 6 آلاف لتر لضمان عدم انقطاع المياه في الموقع، فيما تم ربط دورات المياه بشبكة الصرف الصحي، إضافة إلى أنه يتم حاليا تركيب عداد كهرباء مستقل لضمان عدم انقطاع الكهرباء.
وشدد الملحم على أن الأمانة تعمل بشكل كبير على تطوير مشاريعها الخدمية وتنفيذها بجودة عالية وبمواصفات عصرية لتواكب متطلبات المواطنين والمقيمين وجميع شرائح المجتمع، مؤكدا أن تنفيذ هذا المشروع سيكون بداية لتنفيذ مشاريع خدمية عديدة في شاطئ الحمراء لخدمة الزائرين والمتنزهين.
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