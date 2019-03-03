شكرا لقرائتكم خبر عن «التقنية» تستهدف 4 آلاف شاب بفعالية «لسلامتك.. كن واعياً» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الكلية التقنية بالأحساء المعرض الإرشادي التقني الشامل «لسلامتك.. كن واعيا»، الذي تنظمه وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية، وذلك بالقاعة المتعددة الأغراض بمبنى رقم (9).

وأكد عميد الكلية، سعد بن عبد الرحمن اليمني أن هذه الفعاليات تسهم في تأصيل الوعي بالمجتمعين التقني والمهني، من خلال إقامة مثل هذا المعرض التوعوي والتفاعلي وسعيه لتحقيق رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع أكاديمي واعٍ ومعتدل وتصحيح المسارات السلوكية والفكرية، والمحافظة على اللحمة الوطنية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي للمعرض رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية محمد الحمام أن المعرض يهدف لرفع الكفاءة المعرفية، ودعم وتشجيع السلوك الإيجابي لدى الشباب في الجانب الفكري والنفسي والوقائي، ورفع الحس الوطني لديهم، ويشتمل المعرض على برامج مصاحبة مثل: دورات السلامة والوقاية والدورات التقنية والدورات القصيرة في تطوير الذات، بتنفيذ الجهات المشاركة.

وبيَّن أن المعرض -الذي استمر حتى يوم الخميس الماضي- استهدف أكثر من 4000 شاب من منسوبي الكلية وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد الصناعية بالمنطقة الشرقية والمدارس الثانوية التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.