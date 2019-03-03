شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 235 من منسوبي أمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن ترقية ٢٣٥ من منسوبي الأمانة بمختلف الإدارات والوكالات التابعة بمختلف الفئات، الإدارية والهندسية والصحية والفنية.

ذكر ذلك مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية جمال السليمان، وقال إنه تم ترقية منسوبي أمانة المنطقة الشرقية على عددٍ من المراتب، حيث تم ترقية ٢٥ موظفا من الكادر الهندسي، تمثلت في ترقية ٨ موظفين على المرتبة العاشرة، و٦ موظفين على المرتبة ٩ و١١ موظفا على المرتبة الثامنة.

فيما بلغ عدد من تم ترقيتهم من فئة الكادر الفني ٣٦، تمثلت في ترقية موظفين على المرتبة العاشرة، و٣ موظفين على المرتبة التاسعة، و٧ موظفين على المرتبة الثامنة، و15 موظفا على المرتبة السابعة، و٩ موظفين على المرتبة السادسة.

وأشار السليمان الى أن النصيب الأكبر في مجموع الترقيات كان لفئة الكادر الإداري حيث بلغ مجموع من تم ترقيتهم في هذه الفئة ١٣٨ موظفا من منسوبي الأمانة، تمثلت في ترقية ٥ موظفين على المرتبة التاسعة، و٩ موظفين على المرتبة الثامنة، و١٨ موظفا على المرتبة السابعة، و٥١ موظفا على المرتبة السادسة، و٥٥ موظفا على المرتبة الخامسة.

وأبان السليمان أن مجموع من تم ترقيتهم في فئة الكادر الصحي ٣٦ موظفا، حيث تم ترقية ٩ موظفين على المرتبة التاسعة، و١٤ موظفا على المرتبة الثامنة، و٧ موظفين على المرتبة السابعة، و٤ موظفين على المرتبة السادسة، وموظفين اثنين على المرتبة الخامسة.