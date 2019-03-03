شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية ذوي الإعاقة تستقبل الوفود المشاركة بـ«عطاء 3» والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، ممثلة في فريق عطاء التطوعي لذوي الإعاقة الحركية التابع لها، مؤخرا، الوفود المشاركة في «رحلة عطاء الأحساء» في نسختها الثالثة وهم: جمعية الإعاقة الحركية للكبار بالرياض «حركية»، وجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالدمام، وجمعية قدرة بالرس، وجمعية هدكا بحائل.

وكان في طليعة المستقبلين لهم عضو مجلس إدارة الجمعية ياسر السليم، والمدير التنفيذي للجمعية عبد اللطيف الجعفري، ومدير إدارة تنمية الموارد صالح النعيم، ومدير إدارة خدمات المستفيدين عبد الرحمن الملا، ومدير فريق عطاء خالد الضامر، وعدد من منسوبي الجمعية والفريق.

واستُهل حفل الاستقبال بكلمة ترحيبية عبر خلالها المدير التنفيذي للجمعية عن سعادته بالاجتماع، منوهًا إلى أن هذه النسخة تأتي انطلاقًا من حرص الجمعية على إقامة مثل هذه البرامج الكفيلة بتوحيد الجهود مع مختلف القطاعات لتهيئة البيئة العمرانية بأنظمة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي الإسهام في صناعة نموذج مشرّف من واحة الأحساء يُحتذى به في تحقيق الوصول والتمكين لهذه الفئة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس الشورى د.سعدون السعدون عن سعادته البالغة بوصول رحلة عطاء الأحساء إلى النسخة الثالثة، وبالأخص مع ما تحظى به واحة الأحساء من مكانة مرموقة بين المدن العربية، وما تمتاز به من مقومات طبيعية وتاريخية وهندسية جعلتها تحوز وبجدارة لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2019م، متقدمًا بخالص شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في دعم هذا البرنامج المميز.

وقدم أخصائي تطوير وضمان الجودة بالجمعية ميثم العيسى نبذة تعريفية حول نشأة الجمعية وبرامجها ومشروعاتها والفرق التطوعية التابعة لها، إلى جانب ذلك استعرض منسق فريق عطاء عبد الله الشمري برنامج الرحلة الذي استمر ثلاثة أيام، وشمل زيارة جبل القارة، ونادي الفتح الرياضي، وشاطئ العقير، ومنتزه الملك عبد الله البيئي، وإحدى المزارع.