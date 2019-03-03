شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «الاستشارات الطبية» في قمة سلامة المرضى بجدة والان نبدء بالتفاصيل
ونقل د. الربيعة تحيات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للمشاركين في القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى وتمنياته للقمة بالنجاح وللحضور بطيب الإقامة، مرحبا بالمشاركين في أعمال القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى، تحت عنوان: «دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموا»، التي تتشرف وتفخر المملكة باستضافتها، والتي تأمل أن تحدث نقلة نوعية في تعزيز مفهوم سلامة المرضى وأهميته على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد خلال كلمة الافتتاح أن المملكة خطت خطوات كبيرة في الارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، لما لها من أهمية عالية في منظومة الرعاية الصحية، كونها مكونا رئيسيا من مكونات برنامج التحول الوطني في مجال الصحة، لافتا إلى الحفاظ على النجاحات وتنميتها للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.
وقال: المملكة، واستشعارا منها بالمسؤولية الملقاة على المجتمع الدولي في جميع الدول بلا استثناء حيال سلامة المرضى، تشرفنا باستضافة هذه القمة الوزارية الهامة، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة ورش عمل لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بسلامة المرضى، كالتغطية الصحية، والقوى العاملة، والصحة الرقمية، والبحوث العلمية.
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