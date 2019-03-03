شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ«اليوم»: فتح المحلات وقت الصلاة يخضع للدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان لـ«اليوم» أن مناقشة توصية المجلس لموضوع فتح المحلات وقت الصلاة يعتبر من التوصيات الإضافية عندما تقدم من قبل أعضاء المجلس، لافتا إلى أن التوصية تخضع لدراسة اللجنة المتخصصة وكذلك تعرض على المجلس للنقاش.

ونوه إلى أن هناك الكثير من الضوابط التي تتعلق بتقديم توصيات من قبل المجلس من بينها أن لا تخالف توصية قائمة أو قرارات سبق اتخاذها من قبل المجلس خلال مدة زمنية معينة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس لديه القدرة والخبرات الواسعة على تقييم جميع النتائج المترتبة على تبني أي توصية فبعد ذلك يتخذ قرار بعد أن تخصع للدراسة والتمحيص قبل المجلس، وتتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على أن لا يقل عن خمسة أعضاء، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. ويراعى في ذلك اختصاص العضو، وحاجة اللجان. وله أن يكوِّن من بين أعضائه لجانا خاصة لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل لجنة أن تكوِّن من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لدراسة موضوع معين، ويجوز لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبديَ رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضواً فيها، على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس. وأضاف إن اللجان تقوم بدراسة ما يحال إليها من المجلس، أو من رئيس المجلس، وعند ارتباط الموضوع بأكثر من لجنة يحدد رئيس المجلس أولاها بنظره، أو يحيله إلى لجنة تكون من جميع أعضاء اللجان ذات العلاقة. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه أو مساعده.