شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع المحافظين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة اليوم بديوان الإمارة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة وبحضور وكيل الإمارة د. خالد البتال والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وأمن الطرق.

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف م. مشعل العقيل حيث سيتم في الاجتماع بحث ما يتعلق بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية والإدارية لرفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها.