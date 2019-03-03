شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصل إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، مساء أمس، إلى الجمهورية التونسية ليرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في دورته الـ36.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار قرطاج الدولي وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، وأعضاء الوفد الدبلوماسي في السفارة السعودية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد سمو وزير الداخلية لشؤون التقنية، مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.