الاستعلام عن تسجيل البصمة برقم الهوية أو الإقامة

خدمة الاستفسار العام عن البصمة التي توفرها وزارة الداخلية في السعودية علي موقعها الالكتروني من اجل أن يتأكد كل مواطن أو مقيم من تسجيل بصماتهم الخاصة بهم عبر أجهزة الكشف الذاتي التابعة للوزارة، حيث أتاحت الوزارة من إمكانية تسجيلها بشكل سهل وسريع حتي يتم حفظ البيانات الخاصة بك علي أنظمة التشغيل المركزية التابعة لها، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة الإلكترونية حتي يستطيع الجميع استعمالها بشكل سهل فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن تسجيل البصمة برقم الهوية

بامكانك تسجيل بصماتك عن طريق الذهاب إلي اقرب مكانية للخدمات الذاتية في أي وقت من اجل تسجيل البصمة، كما يمكن التحقق منها من خلال الرابط الالكتروني التالي الاستفسار العام عن البصمة، والذي من خلاله يمكن استخدام رقم الهوية أو الإقامة الخاصة بك بكل سهولة، حيث يقوم المستعلم بكتابة بياناته بداخل الحقول من اجل استعراض نتيجة الاستعلام، حيث سيظهر موقع ابشر الإلكترونية نتيجة أن البصمة محدثة أم غير محدثة، وهنا يلزم علي المواطن بتحديث بصمته علي الفور، إذا ما وجد النتيجة الثانية.

حيث يمكن طباعة هذه الخدمة بدلا من الذهاب إلى اقرب فرع من فروع الجوازات المنتشرة بالمحافظات، حيث ناشدت الوزارة جميع المواطنين بضرورة سرعة تسجيل البصمة الخاصة بهم حتي لا يتعرض أحدا للمسائلة القانونية لا قدر الله، وهنا قد انتهينا من شرح خطوات خدمة استعلام عن البصمة برقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني الخاصة بالإقامة.